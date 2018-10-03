2018-10-03T10:41:23+03:00
Происшествия

На Богословском кладбище Петербурга вандалы разгромили пять могил

Теперь неизвестных хулиганов пытается найти полиция
Петр КИБЕР
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На Богословском кладбище Петербурга вандалы разгромили 5 могил.На Богословском кладбище Петербурга вандалы разгромили 5 могил.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сломанные крести и поваленные надгробия – вот результат нашествия вандалов на Богословское кладбище в Петербурге. Разрушенные могилы утром 2 октября обнаружил один из сотрудников погоста во время обхода территории. На место ЧП были вызваны сотрудники полиции, которые зафиксировали акт вандализма.

- Всего было разгромлено пять могил, расположенных вблизи проспекта Мечникова, - сообщает пресс-служба главного управления МВД по Санкт-Петербургу и ленинградской области.

Стоит сказать, что кладбище охраняется всего одним сторожем, а системы видеонаблюдения на данном участке нет. Теперь поисками неизвестных хулиганов занимается полиция.

Напомним, что на Богословском кладбище похоронен лидер группы «Кино» Виктор Цой, а также солист коллектива «Король и шут» Михаил Горшенев.

Само кладбище является одним из крупнейших в черте Петербурга и расположено в Калининском районе города.

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