2018-10-03T11:04:16+03:00
Авто

187 ДТП за полтора года: Петербург избавят от «перекрестка смерти»

Депутаты обратились к губернатору Полтавченко с просьбой решить проблему
Степан СТЕПАНОВ
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У «перекрестка смерти» в Петербурге депутаты просят построить наземный переход.У «перекрестка смерти» в Петербурге депутаты просят построить наземный переход.
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Петербургские депутаты обеспокоены дорожной ситуацией в районе станции метро «Проспект Ветеранов». Здесь с начала 2017 года по сентябрь 2018 года произошло 187 ДТП, а пересечение проспекта Ветеранов и Дачного проспекта уже давно называют «перекрестком смерти».

- Большое количество аварий, в том числе с участием пешеходов, связано с постоянно увеличивающимся потоком машин с кольцевой автодороги и ЗСД, - поясняет депутат ЗакСа Денис Четырбок.

- Пока на этом участке вместо нерегулируемого пешеходного перехода не появится переход подземного или надземного типа, количество ДТП будет стремительно расти, - добавляет Алексей Цивилев.

В итоге депутаты обратились с этой проблемой к губернатору Георгию Полтавченко. Они также предложили выдавать разрешение на ввод в эксплуатацию съездов с КАД и ЗСД только после того, как на близлежащих автомобильных дорогах будут реконструированы уже имеющиеся пешеходные переходы.

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