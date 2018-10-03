СЕГОДНЯ 11:23 2018-10-03T11:24:25+03:00

В Петербурге вор-акробат по водосточной трубе залез на 4-й этаж, где избил и ограбил пенсионера. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Злоумышленник проник в квартиру через балкон и вынес все деньги – 20 тысяч рублей

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Полиция Петербурга ищет грабителя, который ночью 2 октября по водосточной трубе влез на четвертый этаж и обокрал спящего дома пенсионера. Дерзкий вор не только похитил деньги, но и побил пожилого мужчину.

- В четыре часа утра неизвестный преступник по водосточной трубе поднялся на балкон 4 этажа дома 86 по Московскому проспекту, разбил стекло балконной двери и проник в квартиру, - сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Уже внутри квартиры злоумышленник напал на проснувшегося 71-летнего хозяина дома, нанес пенсионеру несколько ударов, а также потребовал отдать все деньги. Однако добычей грабителя стали всего 20 тысяч рублей – все имевшиеся в наличии накопления пожилого петербуржца.

Сейчас по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Личность дерзкого грабителя-акробата устанавливает полиция, однако сделать это будет непросто, так как камер видеонаблюдения на такой высоте не оказалось.