2018-10-03T11:52:36+03:00
Общество

Жены героев России, живущие в Петербурге, смогут получить миллион рублей компенсации

Депутаты Законодательного собрания города приняли соответствующий закон в окончательном чтении
Петр КИБЕР
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Жены героев России, живущие в Петербурге, смогут получить миллион рублей компенсации.Жены героев России, живущие в Петербурге, смогут получить миллион рублей компенсации.Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Сегодня, 3 октября, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли несколько законопроектов, касающихся жителей города. В том числе, во втором чтении была одобрена инициатива губернатора, предложившего выплачивать компенсации женам героев России.

- Изменения в закон Северной столицы «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», были принята 43 голосами «за», - сообщает пресс-служба Заксобрания города.

Теперь вдовы героев России, которые так и не смогли получить положенный им по федеральному закону участок, вправе рассчитывать на денежную компенсацию.

Проблемы возникли из-за того, что в распоряжении властей просто не осталось земли, которую они могли бы выделить под дачи. При этом около полутора десятков человек оставались в листе ожидания. Чтобы не нарушать из права, губернатор Петербурга предложил выплачивать миллион рублей в качестве компенсации, чтобы люди сами могли купить себе землю в садоводстве.

Напомним, что для получения положенных выплат, вдова героя России должна прошивать в Петербурге не менее пяти лет и не состоять в повторном браке.

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