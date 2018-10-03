СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-03T12:44:21+03:00

В исторических зданиях на Петроградской стороне построят гостиницу за 300 миллионов рублей. Фото: Олег КУЗЕНКОВ

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Правительство Санкт-Петербурга одобрило инвестиционный проект, который предусматривает создание 3-звездочного отеля в исторической части Петроградского района Северной столицы.

- Проект направлен на повышение инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга, развитие гостиничной и туристической инфраструктуры, - сообщает пресс-служба Смольного.

Согласно документации, в двух соседних зданиях по адресу Каменоостровский проспект 58-60, будет проведены реставрационные работы, после чего здесь организуют гостиницу на 46 номеров.

Общая стоимость превращения старинных построек в трехзвездочный отель оценивается в 300 миллионов рублей. Сроки начала и завершения работ пока не называются.

Стоит сказать, что оба дома являются объектами культурного наследия регионального значения. Это «Усадьба Э. Игеля» и «Дом А.Е. Вяземского и здание механической мастерской Р.М. Ветцера», стоящие под литерами А и В соответственно.

Напомним, что ранее городское правительство уже озвучивало аналогичные планы, но до реализации дело пока не дошло. При создании гостиницы здания должны сохранить свой исторический облик.