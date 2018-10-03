2018-10-03T13:51:21+03:00
Спорт

Стало известно, где пройдет игра «Зенита» с «Ростовом» в Кубке России

В Москве прошла жеребьевка 1/8 турнира, на которой определились даты и места проведения игр
Петр КИБЕР
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Стало известно, где пройдет игра Кубка России «Зенита» с «Ростовом». Фото: ФК "Зенит"Стало известно, где пройдет игра Кубка России «Зенита» с «Ростовом». Фото: ФК "Зенит"
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Сегодня, 3 октября, в Москве прошла жеребьевка 1/8 Кубка России по футболу, в ходе которой определялись места проведения игр и их примерные даты. Так, петербургский «Зенит», в прошлом туре обыгравший астраханский «Волгарь» со счетом 4:0, встретится с «Ростовом».

- Матч пройдет 31 октября или 1 ноября в Ростове-на-Дону, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

До этой игры петербуржцы успеют провести еще пять игр, в том числе в рамках Лиги Европы с пражской «Славией» и французским «Бордо» - матчи состоится 4 и 25 октября на стадионе «Санкт-Петербург», а также с «Краснодаром», московским «Динамо», и «Крыльями Советов» в Российской Премьер-Лиге.

Что касается соперника петербуржцев по 1/8 Кубка России, то на прошлом этапе «Ростов» обыграл «Сызрань-2003» Встреча, как и у «Зенита» завершилась разгромом со счетом 4:0.

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