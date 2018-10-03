Новый мост начали строить в центре Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 15:04 2018-10-03T16:12:56+03:00

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В городе мостов еще на одну переправу станет больше. И по ней можно будет легко добраться до одной из самых посещаемых достопримечательностей Петербурга – остров Новая Голландия. Стройка уже началась. Она проходит рядом с пересечением Ново-Голландского и Крюкова каналов. Из-за этого часть набережной разобрали и территорию вокруг перегородили забором. На асфальте уложены железобетонные плиты, по которым ездит передвижной подъемный кран. Это заметили жители района и туристы.

Каким будет новый мост? Длина 22 метра, ширина 12 метров. В проекте предусмотрены временное гранитное убранство, фонари-торшеры и металлическая ограда. Сама переправа будет опираться на столбы, которые всадят в дно.

- Строительство по плану закончат в следующем году, - сообщается на сайте администрации Адмиралтейского района. – К тому времени также откроется переправа для всех желающих через Адмиралтейский канал около площади Труда. Сейчас эта территория используется только для технологических целей.

Кроме того, в следующем году завершится еще и реставрация большого корпуса из красного кирпича на углу Адмиралтейского и Крюкова каналов. В одном из его помещений разместится концертный зал. Он будет готов принять зрителей уже весной.