Мальчик сбежал из квартиры педофила и вывел следователей к извращенцу

СЕГОДНЯ 16:23 2018-10-03T16:26:20+03:00

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9-летний мальчик в Ленобласти стал жертвой педофила. Как сообщают следователи, вчерашним вечером, 2 октября, школьник возвращался домой в городе Сосновый Бор. В этот момент его окрикнул незнакомец и уговорил зайти в его квартиру.

- Там 44-летний местный житель совершил в отношении малолетнего насильственные действия сексуального характера, - отмечают в Следственном комитете.

Однако мальчику удалось сбежать из квартиры. Ребенок не стал скрывать того, что с ним делала извращенец. Школьник побежал к полицейскому пункту и сообщил о злодее участковому.

Извращенца задержали в тот же вечер. Он, кстати, полицейским известен – был судим за имущественные преступления, привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков.

В этот раз ему грозит новая статья: «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».