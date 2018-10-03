2018-10-03T17:47:29+03:00
Происшествия

Петербурженку, которая задушила своего новорожденного сына колготками, отдали под суд

С ребенком она расправилась из-за нехватки денег
Алла МЕХОНЦЕВА
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Дело детоубийцы рассмотрят в судеДело детоубийцы рассмотрят в судеФото: Андрей КОПАЛОВ
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В скором времени Выборгский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы, которая убила своего ребенка. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, в марте она задушила своего новорожденного сына.

Роды у женщины начались в квартире в период с 11 по 12 марта. После рождения малыша она накинула ему на шею капроновые колготки и задушила. Мальчик умер от асфиксии. Следователям женщина объяснила свой поступок безденежьем. Она отметила, что у нее не было средств на воспитание и содержание ребенка.

- Материалы дела переданы судье. К производству пока не приняты, - заявили в пресс-службе судов.

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