Для Петербурга закупят электробусы
В парке «Пассажиравтотранса» появятся автобусы с электрическим двигателем. Аукцион на закупку 10 электробусов уже объявлен. На новые машины потратят 225,6 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса», автобусы должны появиться в парке предприятия до конца этого года. Техника будет обслуживать маршрут 128, который идет от улицы Наличной до Аптекарской набережной.
- Электробусы должны располагать запасом хода протяженностью не менее 240 км при полной загрузке и использовании системы отопления салона, - объяснили в «Пассажиравтотрансе», – Зарядка транспорта будет осуществляться в автопарке и не потребует дополнительной инфраструктуры.
Известно, что салон новых автобусов будет вмещать в себя 75 пассажиров. Машина будет оборудована USB-зарядкой. Но главным преимуществом таких автобусов специалисты называют экологичность и бесшумность.