2018-10-03T18:15:17+03:00
Общество

Для Петербурга закупят электробусы

Машины должны прибыть в город до конца года
Алла МЕХОНЦЕВА
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Электробусы появятся в городе до конца этого годаЭлектробусы появятся в городе до конца этого годаФото: Борис КОКУРИН
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В парке «Пассажиравтотранса» появятся автобусы с электрическим двигателем. Аукцион на закупку 10 электробусов уже объявлен. На новые машины потратят 225,6 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса», автобусы должны появиться в парке предприятия до конца этого года. Техника будет обслуживать маршрут 128, который идет от улицы Наличной до Аптекарской набережной.

- Электробусы должны располагать запасом хода протяженностью не менее 240 км при полной загрузке и использовании системы отопления салона, - объяснили в «Пассажиравтотрансе», – Зарядка транспорта будет осуществляться в автопарке и не потребует дополнительной инфраструктуры.

Известно, что салон новых автобусов будет вмещать в себя 75 пассажиров. Машина будет оборудована USB-зарядкой. Но главным преимуществом таких автобусов специалисты называют экологичность и бесшумность.

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