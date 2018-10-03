Политтехнолог об отставке Георгия Полтавченко: «Его будущее и настоящее всегда было в руках Путина»

СЕГОДНЯ 20:11 2018-10-03T21:59:35+03:00

Изменить размер текста: A A

ТЕМА ДНЯ - отставка Георгия Полтавченко. Разбираем причины и последствия. Знакомимся с новым губернатором Петербурга 00:00 00:00

Губернатор Георгий Полтавченко отправлен в отставку. 3 октября 2018 года он был снят с должности и переведен на пост председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. По мнению политолога Дмитрия Солонникова кадровые перестановки не означают краха политической карьеры Полтавченко.

- Это одно из крупнейших назначений, - отмечает Солонник. – Ведь ОСК – это не просто крупный хозяйствующий субъект, а флагман развития страны. Политическую карьеру Георгия Сергеевича всегда направлял один единственный человек – Владимир Путин. Поэтому если он уверен, что сейчас выгоднее Полтавченко переназначить – так и делает.

Кроме того, эксперт отмечает, что назначение врио губернатора Северной столицы Александра Беглова – одно из оптимальнейших решений.

- В тот момент, когда Александр Беглов был назначен полномочным представителем СЗФО – уже создалось впечатление, что он отправлен не на почетную пенсию. А все происходящее всего лишь одна из ступеней в его политической карьере. Александр Дмитриевич знает город, он начинал работать в Ленинграде. Он знаком с кадровым, научным, промышленным потенциалом. Его не нужно вводить в курс дела.