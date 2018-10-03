Депутат Виталий Милонов об отставке Георгия Полтавченко: Это было предсказуемо

СЕГОДНЯ 20:39 2018-10-03T21:59:23+03:00

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ТЕМА ДНЯ - отставка Георгия Полтавченко. Разбираем причины и последствия. Знакомимся с новым губернатором Петербурга 00:00 00:00

Отставка Георгия Полтавченко привела к серьезным дискуссиям по поводу того, что стало причиной ухода губернатора Санкт-Петербурга. Многие эксперты гадают, как это скажется на политическом процессе. Тем временем, депутат Госдумы Виталий Милонов пояснил, что такое решение было предсказуемым.

- Это нормальное решение, - рассказал "КП" Виталий Милонов. - Георгий Сергеевич руководит городом с 2011 года. Он прошел и через выборы в 2014 году. Сейчас по большому счету наступает пора подготовки к новым выборам. Чтобы люди могли подготовиться, такое решение принято. Его не сместили, а просто предложили другую работу. Все предсказуемо. Что он пойдет на выборы, вероятность была не очень большая. А Александр Беглов - человек не новый в Петербурге. Он уже был полгода исполняющим обязанности губернатора. Мы его знаем. У него есть и опыт федеральный.

Врио губернатора Санкт-Петербурга стал полпред президента в Северо-западном федеральном округе Александр Беглов.