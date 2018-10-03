ЦИК назвал дату губернаторских выборов в Петербурге

СЕГОДНЯ 21:03 2018-10-03T21:59:01+03:00

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования. Фото: Александр ГЛУЗ

Голосовать будут 8 сентября 2019 года

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ТЕМА ДНЯ - отставка Георгия Полтавченко. Разбираем причины и последствия. Знакомимся с новым губернатором Петербурга 00:00 00:00

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования — 8 сентября 2019 года. Об этом сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

Плановые выборы и должны были пройти в этот день и отставка Георгия Полтавченко никак не повлияла на день волеизъявления горожан. Кроме того, Булаев заявил, что деньги на проведение голосования в бюджете имеются. Горизбирком уже готовится и к этим выборам, и к муниципальным.

Сегодня, 3 октября, президент Владимир Путин снял с поста губернатора Георгия Полтавченко. Теперь временно исполнять обязанности главы региона будет Александр Беглов.

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