Путин предложил Беглову самому решить — идти ли на выборы губернатора Петербурга

СЕГОДНЯ 21:11 2018-10-03T21:58:48+03:00

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ТЕМА ДНЯ - отставка Георгия Полтавченко. Разбираем причины и последствия. Знакомимся с новым губернатором Петербурга 00:00 00:00

Сейчас новость номер один - смена власти в городе. Владимир Путин отправил в отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, а на его место назначил полпреда президента в СЗФО Александра Беглова. При этом президент предложил политику поработать до сентября 2019, а затем самому решить - участвовать в выборах или нет.

«К сентябрю будет видно, как складывается работа, как идет работа, и в соответствии с этим уже будете принимать решение о своей дальнейшей судьбе», — приводят слова Владимира Путина в стенограмме на сайте Kremlin.ru

Как уже сообщили в Центральной избирательной комиссии России, выборы в Санкт-Петербурге должны состоятся в единый день голосования в сентябре 2019 года.

Напомним, Александр Беглов начинал свою трудовую карьеру в Петербурге - он был строителем. Кроме того, ему уже приходилось исполнять обязанности губернатора города в 2003 году, перед приходом Валентины Матвиенко.

- Спасибо Вам за доверие, обязательно оправдаю это доверие, - отрапортовал Беглов. - Но хотел бы еще самому себе дать наказ, чтобы не только Ваше доверие оправдать, но и, конечно, уважение, доверие ленинградцев, санкт-петербуржцев, для меня это важно, потому что это мой дом, моих родных и близких, здесь растут мои дети, здесь мои друзья, это мой родной город.

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