Очевидцы: В Славянке разбился парень, выпав из окна на 9 этаже

СЕГОДНЯ 22:30 2018-10-03T22:33:51+03:00

Он скончался на месте еще до приезда врачей

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Вечером третьего октября прохожие в Славянке стали случайными свидетелями смерти 16-летнего парня. Как говорят очевидцы, он выпал из окна многоэтажки, предположительно, с высоты девятого этажа.

- Говорят, злоупотреблял... Сидел на подоконнике и выпал, - пишут соседи в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте.

На место ЧП вызвали "скорую помощь". Но медики уже не понадобились. От полученных травм парень скончался сразу же, еще до приезда врачей.

Теперь там работают полицейские и следователи. О том, употреблял ли парень что-то запрещенное или нет, еще предстоит выяснить. Тело молодого человека отправят в морг на экспертизу. По факту гибели несовершеннолетнего ведется доследственная проверка.