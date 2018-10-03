Очевидцы: В Славянке разбился парень, выпав из окна на 9 этаже
Вечером третьего октября прохожие в Славянке стали случайными свидетелями смерти 16-летнего парня. Как говорят очевидцы, он выпал из окна многоэтажки, предположительно, с высоты девятого этажа.
- Говорят, злоупотреблял... Сидел на подоконнике и выпал, - пишут соседи в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте.
На место ЧП вызвали "скорую помощь". Но медики уже не понадобились. От полученных травм парень скончался сразу же, еще до приезда врачей.
Теперь там работают полицейские и следователи. О том, употреблял ли парень что-то запрещенное или нет, еще предстоит выяснить. Тело молодого человека отправят в морг на экспертизу. По факту гибели несовершеннолетнего ведется доследственная проверка.