МЧС предупреждает о сильном ветре в четверг в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 23:05 2018-10-03T23:05:55+03:00

Воздух в городе днем прогреется до +8 градусов

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И снова холодный осенний ветер будет бушевать в Санкт-Петербурге. В четверг 4 октября МЧС опять предупреждает горожан и гостей города о неблагоприятных погодных условиях.

- Ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Ветер ночью северо-восточный и северный, днем северо-западный, - отмечают спасатели.

Температура воздуха ночью - до плюс шести градусов, днем столбик термометра способен подняться до плюс восьми. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем повышаться.

МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и ПДД, ездить с включенными противотуманными фонарями. В случае любой чрезвычайной ситуации звонить по телефонам: 112, 01 или 101.