2018-10-03T23:28:07+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге ресторан быстрого питания оштрафовали на 180 тысяч рублей за загрязнение воздуха

Соответствующее решение выписано по результатам прокурорской проверки
Елена МОЛОДКИНА
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Заплатить за нарушение норм придется 180 тысяч рублей. Фото: Архив "КП"Заплатить за нарушение норм придется 180 тысяч рублей. Фото: Архив "КП"
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Ресторан быстрого питания KFC слишком много вредных веществ выбрасывает в атмосферу Санкт-Петербурга. И это не метафора, не иносказание и не преувеличение.

Проверку относительно требований об охране атмосферного воздуха провела прокуратура Курортного района.

В итоге было установлено, что заявка на постановку на госучет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, была подана в Комитет по природопользованию только после начала прокурорской проверки.

- Кроме того, факт выброса вредных веществ доказан еще в конце октября 2016 года, а разрешение на выброс загрязняющих веществ было получено только в марте 2018года, - говорится в сообщении прокуратуры.

В итоге быловозбуждено административное дело, и руководство компании привлекли к ответственности, выписав штраф на 180 тысяч рублей.

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