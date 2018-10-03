После провального матча с "Анжи" "Зенит" оштрафовали на 100 тысяч рублей
Неспортивное поведение фанатов петербургского клуба "Зенит" привело к тому, что "сине-бело-голубых" оштрафовали на сто тысяч рублей.
Речь идет о матче девятого тура российской Премьер-Лиги, когда "Зенит" летал в Махачкалу, чтобы разыграть очки с "Анжи". В итоге мало того, что питерцы проиграли, так теперь контрольно-дисциплинарный комитет принял решение наказать клуб рублем.
Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", фанаты "Зенита" на трибунах махачкалинского стадиона скандировали оскорбления в адрес соперников "по национальному признаку".
К слову, и "Анжи" тоже наказали. Руководству махачкалинского клуба выписали штраф в 20 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений.
Напомним, ближайший матч "Зенит" сыграет в рамках Лиги Европы против пражской "Славии". Игра состоится в Санкт-Петербурге уже завтра. Начало матча в 19:55.