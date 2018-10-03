После провального матча с "Анжи" "Зенит" оштрафовали на 100 тысяч рублей

3 Окт. 23:57 2018-10-03T23:57:45+03:00

Не все петербургские фанаты ведут себя культурно Фото: Александр ГЛУЗ

Поединок закончился со счетом 2:1 в пользу махачкалинцев

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Неспортивное поведение фанатов петербургского клуба "Зенит" привело к тому, что "сине-бело-голубых" оштрафовали на сто тысяч рублей.

Речь идет о матче девятого тура российской Премьер-Лиги, когда "Зенит" летал в Махачкалу, чтобы разыграть очки с "Анжи". В итоге мало того, что питерцы проиграли, так теперь контрольно-дисциплинарный комитет принял решение наказать клуб рублем.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", фанаты "Зенита" на трибунах махачкалинского стадиона скандировали оскорбления в адрес соперников "по национальному признаку".

К слову, и "Анжи" тоже наказали. Руководству махачкалинского клуба выписали штраф в 20 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений.

Напомним, ближайший матч "Зенит" сыграет в рамках Лиги Европы против пражской "Славии". Игра состоится в Санкт-Петербурге уже завтра. Начало матча в 19:55.