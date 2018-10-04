Спикер ЗакСа Макаров благодарит бывшего губернатора Полтавченко за совместную работу и мужскую дружбу

СЕГОДНЯ 00:26 2018-10-04T00:29:27+03:00

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Свою благодарность уже бывшему губернатору Санкт-Петербурга от себя лично и от имени депутатов ЗакСа выразил Вячеслав Макаров. В своем послании председатель ЗакСа называет Полтавченко "руководителем, обладающим настоящим стратегическим мышлением и умением находить выход из самых трудных ситуаций".

- Он занимал пост губернатора в непростые годы: время экономических санкций, сложной социально-политической системы координат... Сегодня наш город ялвяется образцом продуманного и стабильного развития. И в этом огромная заслуга человека, никогда не жалевшего времени, сил и энергеии ради любимого Санкт-Петербурга, - говорит Макаров.

Он напомнил также,что мама Георгия Полтавченко - житель блокадного Ленинграда. Сам Георгий Сергеевич, его родные и близкие - "истинные носители уникального блокадного кода".

Макаров говорит Полтавченко спасибо не только за годы совместной конструктивной работы, но и за настоящую мужскую дружбу и желает успехов на новой должности.

Напомним, о том, что Полтавченко уходит в отставку, стало известно вечером 3 октября. Исполняющим обязанности губернатора назначили Александра Беглова.