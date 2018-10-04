2018-10-04T08:03:04+03:00
Происшествия

В четверг, 4 октября, петербуржцев польет дождем и «сдует» ветром

Северную столицу опять накроет непогода
Петр КИБЕР
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В четверг, 4 октября, петербуржцев польет дождем и «сдует» ветром.В четверг, 4 октября, петербуржцев польет дождем и «сдует» ветром.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Осенью в Петербурге ежедневный прогноз метеорологов похож на предыдущий. Прохладно, пасмурно с ветром и дождем. Лишь изредка сквозь серые тучи проглянет солнце, и вновь скроется за облаками. Такой же будет погода и сегодня, 4 октября.

- Днем в Северной столице ожидается облачная, с прояснениями погода. Температура воздуха не поднимется выше плюс 7 градусов. Возможны осадки – небольшие и кратковременные дожди. Ветер северный и северо-западный, 6-11 метров в секунду с порывами до сильного, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Об усилении ветра горожан накануне предупредили и в региональном управлении МЧС. Спасатели призывают жителей Петербурга и области быть внимательными, при сильных порывах ветра, а они в прибрежных районах города ожидаются со скоростью до 15 метров в секунду, не находится вблизи рекламных щитов, баннеров и прочих указателей, которые могут упасть на голову.

Автомобилистам также не стоит парковаться в подобных местах и под деревьями.

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