Маркизио из-за болезни пропустит еврокубковый матч «Зенита» со «Славией»

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-04T09:53:59+03:00

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КАРТИНА ДНЯ В ПЕТЕРБУРГЕ. Семак: "Все мысли о "Славии", о "Краснодаре" потом" 00:00 00:00

Сегодня, 4 октября, на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет вторая игра группового этапа Лиги Европы. На домашней арене петербургский «Зенит» примет пражскую «Славию», однако в этом матче сине-бело-голубым не сможет помочь Клаудио Маркизио, который заболел накануне встречи.

- Из тех, кто не примет участия, - Маркизио, который, к сожалению, заболел. Юра Жирков не готовится, Женя Чернов не заявлен. Остальные готовятся к матчу, - приводит слова с предматчевой пресс-конференции Сергея Семака пресс-служба «Зенита».

Естественно, что за день до игры главный тренер петербуржцев не стал называть состав, который выйдет на поле против чешской команды. По словам Семака, в заявку могут быть включены 18 игроков, и в это число попадут те, кто лучше смотрелся на тренировках.

Разумеется, что после ничьи с «Копенгагеном» в Дании сине-бело-голубые будут стремиться взять три очка дома, чтобы не осложнять свое положение в группе, однако и «Славия» наверняка захочет уехать их Петербурга не с пустыми руками.

Чем закончится игра – узнаем сегодня вечером. Начало встречи намечено на 19:55.