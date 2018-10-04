2018-10-04T09:52:26+03:00
Политика

Губернатор Ленинградской области сказал «спасибо» ушедшему Полтавченко

Александр Дрозденко поблагодарил экс-губернатора Петербурга за совместную работу
Петр КИБЕР
Поделиться:
Губернатор Ленинградской области сказал «спасибо» ушедшему Полтавченко.Губернатор Ленинградской области сказал «спасибо» ушедшему Полтавченко.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

ТЕМА ДНЯ - отставка Георгия Полтавченко. Разбираем причины и последствия. Знакомимся с новым губернатором Петербурга

00:00
00:00

Свершившаяся вчера, 3 октября, отставка Георгия Полтавченко с поста губернатора Санкт-Петербурга не могла остаться не замеченной и в Ленинградской области. Глава 47-го региона не остался в стороне от происходящего и поблагодарил уже бывшего главу Северной столицы за совместную работу.

- Спасибо за совместную работу и удачи на новом месте, - написал Дрозденко в соцсетях.

Более официальным был комментарий, распространенный пресс-службой областного губернатора.

- Искренне хочу поблагодарить Георгия Сергеевича за совместную работу на благо Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и пожелать ему удачи на новом посту, - сообщили в аппарате правительства 47-го региона.

Дрозденко отметил, что на протяжении шести мог в любой момент снять трубку телефона и напрямую обсудить с Полтавченко все актуальные вопросы.

- Нам действительно удалось установить высокую планку доверия между, - подчеркнул глава Ленинградской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Правительство Петербурга в полном составе ушло в отставку после смены губернатора
Петербургские трамваи номер 6 и 40 поменяют маршрут движения
С 5 октября в Петербурге закрывают движение по Шпалерной улице
«Зенит» в Петербурге обыграл турецкий «Тюрк Телеком»
Сергей Шнуров признался петербургским спасателям, что ему стыдно за мат
Маркизио из-за болезни пропустит еврокубковый матч «Зенита» со «Славией»
В четверг, 4 октября, петербуржцев польет дождем и «сдует» ветром
Спикер ЗакСа Макаров благодарит бывшего губернатора Полтавченко за совместную работу и мужскую дружбу
После провального матча с "Анжи" "Зенит" оштрафовали на 100 тысяч рублей
В Санкт-Петербурге ресторан быстрого питания оштрафовали на 180 тысяч рублей за загрязнение воздуха
МЧС предупреждает о сильном ветре в четверг в Санкт-Петербурге
Очевидцы: В Славянке разбился парень, выпав из окна на 9 этаже
Путин предложил Беглову самому решить — идти ли на выборы губернатора Петербурга
ЦИК назвал дату губернаторских выборов в Петербурге
Ксения Собчак порадовалась отставке Полтавченко
Депутат Виталий Милонов об отставке Георгия Полтавченко: Это было предсказуемо
Политтехнолог об отставке Георгия Полтавченко: «Его будущее и настоящее всегда было в руках Путина»
Политолог Светов о врио губернатора Петербурга: Беглов знает город с разных позиций
«Народ был недоволен»: Политолог Сергей Марков рассказал, почему сняли Полтавченко
Для Петербурга закупят электробусы
Петербурженку, которая задушила своего новорожденного сына колготками, отдали под суд
Мальчик сбежал из квартиры педофила и вывел следователей к извращенцу