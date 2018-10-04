Губернатор Ленинградской области сказал «спасибо» ушедшему Полтавченко

СЕГОДНЯ 08:53 2018-10-04T09:52:26+03:00

Изменить размер текста: A A

ТЕМА ДНЯ - отставка Георгия Полтавченко. Разбираем причины и последствия. Знакомимся с новым губернатором Петербурга 00:00 00:00

Свершившаяся вчера, 3 октября, отставка Георгия Полтавченко с поста губернатора Санкт-Петербурга не могла остаться не замеченной и в Ленинградской области. Глава 47-го региона не остался в стороне от происходящего и поблагодарил уже бывшего главу Северной столицы за совместную работу.

- Спасибо за совместную работу и удачи на новом месте, - написал Дрозденко в соцсетях.

Более официальным был комментарий, распространенный пресс-службой областного губернатора.

- Искренне хочу поблагодарить Георгия Сергеевича за совместную работу на благо Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и пожелать ему удачи на новом посту, - сообщили в аппарате правительства 47-го региона.

Дрозденко отметил, что на протяжении шести мог в любой момент снять трубку телефона и напрямую обсудить с Полтавченко все актуальные вопросы.

- Нам действительно удалось установить высокую планку доверия между, - подчеркнул глава Ленинградской области.