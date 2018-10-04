«Зенит» в Петербурге обыграл турецкий «Тюрк Телеком»

СЕГОДНЯ 09:18 2018-10-04T09:19:21+03:00

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«Зенит» в Петербурге, это не только футбол, но и баскетбол. Накануне, 3 октября, сине-бело-голубые цвета на паркете дворца спорта «Юбилейный» команда Василия Каоррасева защищала во встрече с турецким «Тюрк Телекомом».

- Хорошо, что нам удалось одержать победу в первом матче. Перед игрой мы много говорили о нашей игре в защите, и в общем все прошло неплохо. Для первой игры в обновленном составе, сыграли хорошо, - приводит слова главного тренера петербуржцев пресс-служба БК «Зенит».

Стоит сказать, что самым результативным в составе хозяев оказался американский легионер сине-бело-голубых Брэндон Дженнингс. Он набрал 20 очков и совершил 9 подборов. Еще 17 очков на счету россиянина Сергея Карасева.

Благодаря их усилиям, баскетбольный «Зенит» смог уверенно стартовать в Еврокубке и выиграть первую встречу турнира со счетом 91:80, при том, что в концовке «Тюрк Телеком» вплотную приблизился к петербуржцам, но так и не смог дожать соперника. В итоге победа осталась за российской командой.