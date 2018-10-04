СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-04T11:01:05+03:00

С 5 октября в Петербурге закрывают движение по Шпалерной улице. Фото: Константин ИВШИН

Из-за ремонта нельзя будет проехать по перекрестку с проспектом Чернышевского

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В Петербурге опять ремонт. Впрочем, в большом городе дорожные работы не прекращаются на минуту. Где с 5 октября нельзя будет проехать из-за укладки асфальта и прочей деятельности строителей, сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

- С 5 октября по 10 октября ограничивается движение транспорта по Шпалерной улице у проспекта Чернышевского. Причина - работы по замене плит на пешеходном переходе, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Также, до 9 октября закрывается проезд по Лабораторному проспекту у Бестужевской улицы. Здесь будут прокладывать теплосети.

Вплоть по 15 октября продолжит действовать ограничение движения по проспекту Косыгина от Наставников до Коммуны из-за прокладки канализации.

До 12 октября будет ограничено движение транспорта по Петровскому проспекту у дома 11.

5 и 6 октября закрывается проезд по Турбинной улице

от Промышленной до Гладкова. А с 7 октября по 8 октября - по Турбинной от Гладкова до Оборонной улицы.

С 5 октября по 9 октября продолжит действовать закрытие движения по набережной Крюкова канала у улицы Декабристов. Ограничения по тому же адресу сохранятся и с 10 октября по 29 октября.