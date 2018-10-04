СЕГОДНЯ 12:02 2018-10-04T12:02:21+03:00

Правительство Петербурга в полном составе ушло в отставку после смены губернатора. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Строго по закону – так, в соответствии с нормами поступили члены правительства Санкт-Петербурга и подали в отставку. Это произошло сегодня, 4 октября, после вчерашней смены руководства города, о чем стали известно во время визита Владимира Путина в Северную столицу.

- Согласно уставу города, решение президента России об отрешении от должности губернатора Петербурга влечет за собой отставку правительства, - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Пока все главы комитетов и вице-губернаторы будут находиться в статусе исполняющих обязанности. Уже новый губернатор города, которым на данный момент является Александр Беглов, будет формировать свою команду и назначать тех же, или других людей на вакантные должности.

Напомним, что об отставке Георгия Полтавченко стало известно вчера, 3 октября. Президент России Владимир Путин, после переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, встретился с главой города и заявил о смене губернатора.

Главой Северной столицы стал бывший полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, а самому Полтавченко было предложено стать председателем совета директоров «Объединенной судостроительной корпорации».