2018-10-04T12:20:23+03:00
Происшествия

В Петербурге пенсионер почти год развращал 12-летнего мальчика

Сейчас престарелый насильник уже задержан и дает показания
Петр КИБЕР
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В Петербурге пенсионер почти год развращал 12-летнего мальчика.В Петербурге пенсионер почти год развращал 12-летнего мальчика.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Возраст – не помеха сексуальным извращениям. Так, в Центральном районе Санкт-Петербурга был задержан 73-летний пенсионер, который в течение года развращал 12-летнего ребенка.

- 2 октября 2018 года в Следственный отдел Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу обратилась 37-летняя петербурженка. Она заявила, что некий мужчина совершил в отношении ее 12-летнего сына насильственные действия сексуального характера, - сообщает пресс-служба городского ГУ МВД.

Довольно быстро следователи установили, что извращенцем оказался 73-летний пенсионер, проживающий в одной из квартир дома по 8-й Советской улице.

При допросе мужчину изобличили в том, что почти в течение года – с сентября 2017-го по август 2018 года он неоднократно приставал к мальчику и занимался с ним разным непотребством.

Сейчас пожилой извращенец взят под стражу, в отношении него заведено дело по статье «иные действия сексуального характера». Если вина пенсионера будет доказана, то ближайшие годы он проведет не в своей квартире, а в изоляции от общества. Учитывая возраст мужчины, грозящий ему срок может стать пожизненным.

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