Появилось шокирующее видео последствий взрыва в здании «Морского порта Петербург»

СЕГОДНЯ 12:25 2018-10-04T12:26:16+03:00

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Сегодняшним утром, 4 октября, в административном здании «Морской порт Санкт-Петербург» произошел взрыв. По предварительной информации в помещении на 3 этаже взорвалась сигнальная ракета, пострадал главный специалист по эксплуатации зданий и сооружений. Он госпитализирован в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. В социальных сетях уже появилось шокирующее видео последствий взрыва.

На кадрах видео записи видно, что в помещении на полу лежит немолодой мужчина. Над ним склонились медики. Пострадавший в крови, его нога полностью перевязана бинтами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/671663" frameborder="0"></iframe> Один человек пострадал во время взрыва в здании "Морской порт Санкт-Петербург".

По данным источников «КП», у пострадавшего специалиста травмы средней степени тяжести.

- Из-за взрыва здание эвакуировано, на место приехали сотрудники полиции, пожарные и ФСБ. Управление порта - это режимный объект, пограничная зона, идет обыск. Огня не было.