2018-10-04T13:38:53+03:00
Происшествия

В Петербурге 5-летний мальчик умер в ванной после отравления арбузом

Тело малыша нашла мама, которая на несколько минут уходила на кухню
Петр КИБЕР
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В Петербурге 5-летний мальчик умер в ванной после отравления арбузом.В Петербурге 5-летний мальчик умер в ванной после отравления арбузом.Фото: Сергей ГРАЧЕВ
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Трагедией закончилось желание матери побаловать своих детей арбузом. От отравления этой сладкой ягодой в Петербурге умер 5-летний ребенок. Тело сына в ванной нашла его мать, на минутку отлучившаяся на кухню.

- Трагедия произошла 3 октября в Невском районе Северной столицы, - пишут «Невские новости».

Известно, что инцидент произошел вечером, около 17:00, в одной из коммунальных квартир на улице Подвойского. Мама, с которой малыш был дома один, на несколько минут ушла на кухню, чтобы подогреть еду старшему из двух детей, только что пришедшему со школы.

Когда женщина заглянула в ванную комнату, то ее младший ребенок уже лежал на полу. Мать сразу поняла, что с мальчиком не все в порядке, потому что вокруг были следы рвотных масс.

К ребенку сразу же были вызваны врачи, но к моменту их прибытия малыш уже умер. Медики предположили, что причиной смерти могло стать пищевое отравление. При этом ничего кроме арбуза ребенок не ел.

Сейчас тело ребенка передано на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точные причины смерти. Выяснением обстоятельств трагедии занимаются следователи СК России по Петербургу.

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