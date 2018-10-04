В Петербурге умер бывший глава ГУВД города Аркадий Крамарев

СЕГОДНЯ 14:02 2018-10-04T14:02:17+03:00

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В Санкт-Петербурге на 81-м году жизни скончался бывший глава городского ГУВД Аркадий Крамарев. По предварительной информации, смерть наступила около 10 утра сегодня, 4 октября. О печальном известии в соцсетях сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

- Как печально. Скончался Аркадий Григорьевич Крамарев, депутат ЗакСа трех созывов, бывший начальник ГУВД, порядочный и честный человек, которого я знал много лет. Светлая память, - написал Вишневский в «Фейсбуке».

Известно, что последние годы бывший глава ГУВД тяжело болел и не занимался активной политической деятельностью.

Напомним, что Аркадий Крамарев уроженец Ленинграда. С 1990 года занимал пост руководителя милицейского ведомства города на Неве. Трижды был депутатом Законодательного собрания Петербурга. До 2015 года был атаманом казачьего общества Петербурга «Казачья стража».