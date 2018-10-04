В Петербурге задержали мошенника, находящегося в международном розыске
Мужчину искали по линии Интерпола
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В Санкт-Петербурге полицейские задержали 40-летнего иностранца, которого разыскивал Интерпол. Мужчина скрылся из своей страны после того, как на него возбудили уголовное дело за мошенничество. Сейчас силовики готовятся передать преступника на родину.
- Был задержан 40-летнмй уроженец среднеазиатского государства, находящийся в международном розыске, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Он разыскивается правоохранительными органами своего государства как обвиняемый в мошенничестве.
Сейчас задержанного доставили в полицию. В ближайшее время мужчину должны депортировать на родину.