2018-10-04T15:23:04+03:00
Происшествия

В Петербурге задержали мошенника, находящегося в международном розыске

Мужчину искали по линии Интерпола
Роман ЛЯЛИН
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В Санкт-Петербурге полицейские задержали 40-летнего иностранца, которого разыскивал Интерпол. Мужчина скрылся из своей страны после того, как на него возбудили уголовное дело за мошенничество. Сейчас силовики готовятся передать преступника на родину.

- Был задержан 40-летнмй уроженец среднеазиатского государства, находящийся в международном розыске, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Он разыскивается правоохранительными органами своего государства как обвиняемый в мошенничестве.

Сейчас задержанного доставили в полицию. В ближайшее время мужчину должны депортировать на родину.

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