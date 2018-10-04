2018-10-04T15:36:47+03:00
Происшествия

Новгородца, отрезавшего другу голову в новогоднюю ночь, приговорили к 12 годам колонии

Мужчина повздорил с приятелем обезглавил его и выбросил голову с балкона
Роман ЛЯЛИН
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Мужчина признал вину частично Фото: СКРМужчина признал вину частично Фото: СКР
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Новогодняя ночь - время дарить подарки. Но так считают не все. 40-летний житель Великого Новгорода и вовсе решил использовать праздник, чтобы расправиться со своим 27-летним другом. Мужчина поссорился с приятелем и убил обидчика. Но этого преступнику показалось мало. И он решил выместить свою злость уже на трупе. Поэтому убийца обезглавил труп жертвы и выбросил голову с балкона.

Прилетевшая во двор голова сильно перепугало праздно шатавшихся людей, которые тоже отмечали Новый год. Жильцы сразу же вызвали полицию. И убийцу задержали. Правда, сам мужчина свою вину признал частично, сказав, что был в состоянии аффекта. Но суд ему не поверил.

- Отрезавший другу голову в новогоднюю ночь приговорен к 12 годам колонии строгого режима, - поясняют в СКР. - В ходе следствия установлено, что хозяин квартиры после совместного празднования Нового года в ходе конфликта убил своего товарища, обезглавил труп и выбросил голову с балкона.

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