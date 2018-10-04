В Петербурге в ночь на 6 октября перекроют участок КАД

СЕГОДНЯ 17:40 2018-10-04T17:41:06+03:00

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В Петербурге ремонт дорог осложнит жизнь автомобилистам. Рабочие решили полностью перекрыть участок КАД на одну ночь. Движение на кольцевой автодороге остановят с 5 на 5 октября.

- В 4 часа 00 минут 6 октября 2018 года будет организован перепуск движения с внешнего на внутреннее кольцо КАД, - пояснют дорожники. - Движение в оба направления будет осуществляться по внутреннему кольцу КАД по двум полосам в каждом направлении. Будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» принесли извинения за неудобства.