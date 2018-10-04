2018-10-04T18:27:58+03:00
Общество

В Петербурге пролетку очистили от мусора

Ранее горожане превратили памятник в урну
Роман ЛЯЛИН
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Пролетку очистили от мусора Фото: Павел БезумовПролетку очистили от мусора Фото: Павел Безумов
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В Санкт-Петербурге пролетке на 1-й Советской улице вернули прежний вид. Памятник установили еще в конце мая – ко Дню города. С помощью монумента горожанам решили напомнить старое название улицы – Каретная. Сам памятник назвали «Смена эпох».

Правда, напоминать горожанам о старом названии улицы пролетка смогла недолга. Вскоре памятник напоминал только о мусоре. Ведь горожане стали использовать монумент вместо урны.

Вот это лежит за сиденьем пролетки Фото: Павел Разумов/Центральный район за комфортную среду обитания

Вот это лежит за сиденьем пролетки Фото: Павел Разумов/Центральный район за комфортную среду обитания

- Пролетка превратилась в гигантскую урну! – рассказал активист объединения «Центральный район за комфортную среду обитания» Павел Разумов. – Мусор вываливается через дно.

Сейчас проблему с пролеткой все же решили. Памятник очистили от мусора. Правда, надолго ли - пока неизвестно.

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