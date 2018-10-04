2018-10-04T19:57:43+03:00
Спорт

«Зенит» объявил свой стартовый состав в игре против «Славии»

В нападении - Артем Дзюба
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
"Зенит" назвал стартовый состав Фото: ФК "Зенит""Зенит" назвал стартовый состав Фото: ФК "Зенит"
Изменить размер текста:

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Первый домашний матч «Зенита» в нынешней Лиге Европы. Наш прогноз 4:1

00:00
00:00

Футбольный клуб "Зенит" определился со стартовым составом в игре против "Славии". Мат начнется в 19:55 4 октября. В воротах петербургской команды сыграет Андрей Лунев, в обороне будут Александр Анюков, Бранислав Иванович, Луиш Нету и Эльмир Набиуллин.

В полузащите — Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин и Роберт Мак, в нападении — Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

- Запасные игроки: Юрий Лодыгин, Игорь Смольников, Миха Мевля, Далер Кузяев, Олег Шатов, Антон Заболотный, Александр Кокорин, - добавили в "Зените".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врио полпреда в СЗФО стала Любовь Совершаева
В Петербурге пролетку очистили от мусора
В Петербурге в ночь на 6 октября перекроют участок КАД
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов открыл газовый форум
Новгородца, отрезавшего другу голову в новогоднюю ночь, приговорили к 12 годам колонии
В Петербурге задержали мошенника, находящегося в международном розыске
12-летняя девочка-каннибал на время следствия отправлена в спецучреждение для подростков
В Петербурге умер бывший глава ГУВД города Аркадий Крамарев
Из здания "Морского порта Петербург" вынесли предмет, спровоцировавший взрыв
В Петербурге 5-летний мальчик умер в ванной после отравления арбузом
Градостроительный совет Петербурга одобрил проект нового музея Достоевского
Появилось шокирующее видео последствий взрыва в здании «Морского порта Петербург»
В Петербурге пенсионер почти год развращал 12-летнего мальчика
Правительство Петербурга в полном составе ушло в отставку после смены губернатора
Петербургские трамваи номер 6 и 40 поменяют маршрут движения
С 5 октября в Петербурге закрывают движение по Шпалерной улице