«Зенит» объявил свой стартовый состав в игре против «Славии»

СЕГОДНЯ 19:32 2018-10-04T19:57:43+03:00

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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Первый домашний матч «Зенита» в нынешней Лиге Европы. Наш прогноз 4:1 00:00 00:00

Футбольный клуб "Зенит" определился со стартовым составом в игре против "Славии". Мат начнется в 19:55 4 октября. В воротах петербургской команды сыграет Андрей Лунев, в обороне будут Александр Анюков, Бранислав Иванович, Луиш Нету и Эльмир Набиуллин.

В полузащите — Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин и Роберт Мак, в нападении — Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

- Запасные игроки: Юрий Лодыгин, Игорь Смольников, Миха Мевля, Далер Кузяев, Олег Шатов, Антон Заболотный, Александр Кокорин, - добавили в "Зените".