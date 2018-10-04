«Зенит» объявил свой стартовый состав в игре против «Славии»
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Первый домашний матч «Зенита» в нынешней Лиге Европы. Наш прогноз 4:1
Футбольный клуб "Зенит" определился со стартовым составом в игре против "Славии". Мат начнется в 19:55 4 октября. В воротах петербургской команды сыграет Андрей Лунев, в обороне будут Александр Анюков, Бранислав Иванович, Луиш Нету и Эльмир Набиуллин.
В полузащите — Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин и Роберт Мак, в нападении — Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.
- Запасные игроки: Юрий Лодыгин, Игорь Смольников, Миха Мевля, Далер Кузяев, Олег Шатов, Антон Заболотный, Александр Кокорин, - добавили в "Зените".