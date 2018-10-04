До назначения нового полпреда в СЗФО руководить аппаратом будет Любовь Совершаева

4 Окт. 20:22 2018-10-04T22:02:45+03:00

Ранее она была заместителем Александра Беглова, который стал врио губернатора Петербурга

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После ухода Александра Беглова с поста полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе в его аппарате прошли кадровые перестановки. Исполнять обязанности полпреда теперь будет его бывший заместитель Любовь Совершаева.

- До назначения полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе исполняет обязанности по руководству деятельностью аппарата полномочного представителя заместитель полпреда Совершаева Любовь Павловна, - сообщили в полпредстве.

Напомним, сам Александр Беглов с 3 октября 2018 года исполняет обязанности губернатора Санкт-Петербурга.