До назначения нового полпреда в СЗФО руководить аппаратом будет Любовь Совершаева
После ухода Александра Беглова с поста полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе в его аппарате прошли кадровые перестановки. Исполнять обязанности полпреда теперь будет его бывший заместитель Любовь Совершаева.
- До назначения полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе исполняет обязанности по руководству деятельностью аппарата полномочного представителя заместитель полпреда Совершаева Любовь Павловна, - сообщили в полпредстве.
Напомним, сам Александр Беглов с 3 октября 2018 года исполняет обязанности губернатора Санкт-Петербурга.
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