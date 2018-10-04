Анкету Виктора Цоя выставят на продажу за миллион рублей

4 Окт. 21:15 2018-10-04T21:16:53+03:00

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В Петербурге вслед за паспортом Виктора Цоя будет выставлена на продажа анкета певца о вступлении в Ленинградский рок-клуб. Также с аукциона должна уйти книга с автографом лидера группы "Кино".

- Сейчас проводится экспертиза представленных лотов, - пояснили "КП-Петербург" в аукционном доме "Литфонд". - Если подтвердится, что образцы подлинные, то стартовая цена анкеты будет составлять один миллион рублей, книги с автографом - 20 тысяч рублей.

Аукцион в случае подтверждения подлинности пройдет 27 октября в Москве.