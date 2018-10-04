Росприроднадзор оценил загрязнение реки Новой аэропортом "Пулково" в 100 миллионов рублей
Экологическое состояние реки Новая в Санкт-Петербурге оставляет желать лучшего. Департамент Росприроднадзора по СЗФО отобрали пробы на выпусках сточных вод в реку.
- Пробы отбирали на выпусках в реку, находящихся на балансе "Водоканала Санкт-Петербурга", ФКУ Упрдор "Северо-Запад", отводящих поверхностные сточные воды с территории КАД, сточных вод ЗАО "Предпортовый", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Особо отмечается влияние на загрязнение Новой стоков с территории аэропорта "Пулково", в том числе веществ, в состав которыз входит антиобледенительная жидкость для обработки самолетов.
Ущерб, причиненный водному объекту сбросами с территории аэропорта оценивается в сумму более 100 миллионов рублей. После согласования ущерб предъявят для возмещения "Пулково".
Результаты исследований новых проб станут известны черезполторы недели.