Росприроднадзор оценил загрязнение реки Новой аэропортом "Пулково" в 100 миллионов рублей

4 Окт. 23:19 2018-10-04T23:19:15+03:00

Другие пробы еще проверяют

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Экологическое состояние реки Новая в Санкт-Петербурге оставляет желать лучшего. Департамент Росприроднадзора по СЗФО отобрали пробы на выпусках сточных вод в реку.

- Пробы отбирали на выпусках в реку, находящихся на балансе "Водоканала Санкт-Петербурга", ФКУ Упрдор "Северо-Запад", отводящих поверхностные сточные воды с территории КАД, сточных вод ЗАО "Предпортовый", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Особо отмечается влияние на загрязнение Новой стоков с территории аэропорта "Пулково", в том числе веществ, в состав которыз входит антиобледенительная жидкость для обработки самолетов.

Ущерб, причиненный водному объекту сбросами с территории аэропорта оценивается в сумму более 100 миллионов рублей. После согласования ущерб предъявят для возмещения "Пулково".

Результаты исследований новых проб станут известны черезполторы недели.