Александр Беглов в новом статусе поздравил петербургских педагогов с Днем учителя

4 Окт. 23:31 2018-10-04T23:31:41+03:00

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Международный день учителя, который по традиции отмечают 5 октября, в этом году пришелся на пятницу. Накануне, 4 октября, в БКЗ "Октябрьский" прошел праздничный концерт.

Со сцены петербургских педагогов с их профессиональным праздником поздравляли музыканты и представители городской администрации, в том числе и временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов.

- Сегодня мы вам доверяем самое дорогое - наших детей, наше подрастающее поколение. Дети - это наше с вами будущее, и от вашего усердия, от вашей любви к ним зависит, какими они будут, - сказал Алекснадр Беглов.

А также поблагодарил учителей за их "титанический труд и усердие". Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаровтакже поблагодарил петербургских педагогов и руководителей образовательных учреждений за их труд и постоянное движение вперед.

- Очень важно не просто обучить ребенка, но и вырастить из него достойного гражданина, личность, - отметил Макаров.