2018-10-05T07:43:01+03:00
Происшествия

Синоптики рассказали, какая погода ждет Петербург в пятницу и на выходные

Прогноз метеорологов вряд ли обрадует жителей Северной столицы
Петр КИБЕР
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Синоптики рассказали, какая погода ждет Петербург в пятницу, 5 октября, и на выходные.Синоптики рассказали, какая погода ждет Петербург в пятницу, 5 октября, и на выходные.Фото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 5 октября, погода не слишком порадует петербуржцев. Конец недели, как и выходные, будут не слишком теплыми и вдобавок дождливыми. В пятницу с утра может пойти дождь, а к нему добавится сильный ветер.

- В Петербурге облачно. Днем пройдут дожди. Ветер западный, с порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха поднимется с ночной околонулевой отметки до 9-11 градусов тепла, - сообщается на сайте гидрометцентра Северной столицы.

Не сильно порадует стихия и на выходные. В субботу, 6 числа, погода будет все же поприятнее пятничной. По прогнозам синоптиков, обойдется без осадков, правда солнце так и не появится из-за туч. Зато приятную температуру воздуха в 10-12 градусов тепла будет дополнять слабый, но южный ветер.

К сожалению, воскресенье будет опять пасмурным и холодным. 7 октября в Петербург вернутся дожди, градусник за окном не покажет больше плюс восьми, а дополнит картину пронизывающий северный ветер.

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