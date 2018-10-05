2018-10-05T08:02:06+03:00
Спорт

Семак: Это была не лучшая игра «Зенита», но мы победили

Главный тренер сине-бело-голубых уверен, что его команда заслужила три очка
Петр КИБЕР
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Семак: Это была не лучшая игра «Зенита», но мы победили.Семак: Это была не лучшая игра «Зенита», но мы победили.Фото: Александр ГЛУЗ
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Матч был непростым, но мы победили. С этих слов начал свою послематчевую пресс-конференцию главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Игра со «Славией», которая получилась очень вязкой, тяжелой, все же закончилась в пользу петербуржцев 1:0.

- Нужно было раньше забить, может быть, тогда было бы более интересно. Появились возможности для быстрых атак после забитого мяча. Но и соперник был хорош — комбинировали, били много с дальних дистанций, - приводит слова наставника сине-бело-голубых пресс-служба клуба.

Семак признал, что во вчерашнем матче «Зенит» играл вторым номером и отдал чешской команде инициативу. Соперник нанес по воротам хозяев 23 удара, 13 из которых пришлись в створ. Петербуржцы ответили лишь двумя попаданиями «в рамку». Правда один из них стал голевым.

Единственный мяч на 80-й минуте забил Александр Кокорин. При чем форвард вышел на замену лишь незадолго до своего гола.

Теперь, после двух туров группового этапа Лиги Европы в квартете С двоевластие. По четыре очка имеют «Зенит» и «Копенгаген», обыгравший «Бордо». «Славия» - на третьем месте, а французы с «баранкой» замыкают таблицу.

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