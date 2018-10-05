2018-10-05T08:29:41+03:00
Происшествия

МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра

Горожанам рекомендуют быть осторожными при нахождении на улице и не попадать под падающие деревья
Петр КИБЕР
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МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра.МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Петербург опять идет сильный ветер. Не такой, как при урагане или шторме, накрывшем город в конце сентября, но тоже неприятный. Региональное управление МЧС уже выступило с предупреждением и посоветовало жителям Северной столицы как вести себя в условиях разгула стихии.

- Уберите вещи со двора дома и с балкона, спилите сухие деревья, которые могут упасть и нанести ущерб вашему имуществу и здоровью. Закройте окна, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Не стоит оставлять на улице и свой автомобиль. Машину лучше поставить в гараж, а если его нет, то припарковать на открытой местности, вдали от деревьев, дорожных знаков, фонарей освещения, рекламных щитов и прочих уличных конструкций, которые могут рухнуть от порыва ветра.

А «безлошадным» петербуржцам , находясь вне дома, не следует ходить вдоль зданий, ведь с них может сдуть части кровли или другие тяжелые предметы, которые обязательно свалятся на голову неудачливому пешеходу.

- Избегайте деревьев и сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов и прочего, - напутствует МЧС.

Напомним, что сегодня, 5 октября, в Санкт-Петербурге ожидается юго-западный, западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду с порывами до 15-17 метров в секунду.

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