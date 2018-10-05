2018-10-05T09:00:12+03:00
Спорт

В цветах «Зенита» нет фиолетового: фанаты и Валуев раскритиковали новую форму клуба

На игре со «Славией» болельщики петербуржцев вывесили баннер, критикующий запасной комплект игровой экипировки
Петр КИБЕР
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В цветах «Зенита» нет фиолетового: фанаты и Валуев раскритиковали новую форму клуба. Фото: twitter.com/kolos_vladimirВ цветах «Зенита» нет фиолетового: фанаты и Валуев раскритиковали новую форму клуба. Фото: twitter.com/kolos_vladimir
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Второй матч группового этапа Лиги Европы, прошедший 4 октября на стадионе «Санкт-Петербург», запомнился не только трудной победой «Зенита» над пражской «Славией», но и перформансом фанатов, которые выступили против новой, фиолетовой формы петербуржцев, вывесив баннер с надписью: «В цветах «Зенита» нет фиолетового. Поддержал болельщиков и Николай Валуев.

- Говорил с парнями из фан-движа. Поддерживаю их позицию. В цветах «Зенита» нет фиолетового. Не надо ничего выдумать. Традиции ленинградского футбола дороги нам. Сине-бело-голубые мы, - написал депутат Госдумы в своем «Твиттере».

Напомним, что в запасном комплекте игровой формы сине-бело-голубые сыграли дважды. Один раз команда победила в контрольном матче казахстанский «Кайрат» Андрея Аршавина со счетом 1:0, а во втором случае, уже в официальной игре – в 1/16 кубка России был разгромлен астраханский «Волгарь» -4:0. Однако, несмотря на фартовость формы, болельщики выступили против цветовых экспериментов.

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