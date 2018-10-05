2018-10-05T09:21:41+03:00
Происшествия

Под Петербургом после лобового ДТП полностью сгорела «Газель», «Пежо»- всмятку

Водителям чудом удалось спастись и не стать жертвами серьезной аварии
Петр КИБЕР
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Под Петербургом после лобового ДТП полностью сгорела «Газель», «Пежо»- всмятку. Фото: vk.com/spb_todayПод Петербургом после лобового ДТП полностью сгорела «Газель», «Пежо»- всмятку. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезная авария произошла минувшим вечером в пригороде Санкт-Петербурга. В лобовом столкновении в поселке Песочный сошлись «Пежо» и «Газель». Вспыхнувший после ДТП пожар полностью уничтожил грузовик, однако водителям машин удалось спастись.

- Тяжелое ДТП между Сертолово и Песочным на Песочной улице. Лобовое столкновение. Службы на месте, - сообщали очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По слова очевидцев, легковую иномарку выбросило под развозной грузовик, из-за чего последний моментально вспыхнул. При этом водителя «газели» от удара выбросило через лобовое стекло. Мужчина был в шоке, но от медицинской помощи отказался и просто стоял на обочине.

Второй участник аварии пострадал гораздо серьезнее. Его, в тяжелом состоянии доставили в одну из петербургских клиник. По предварительной информации, это молодой человек, который мог быть за рулем автомобиля его матери. В машине он был один.

В комментариях местные жители говорят, что ДТП могло произойти из-за превышения скорости. Недавно асфальт в этом месте отремонтировали и теперь машины гоняют с сумасшедшей скоростью.

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