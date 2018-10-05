Платную трассу М-11 «Москва-Петербург» сдадут позже из-за археологических находок

СЕГОДНЯ 09:51 2018-10-05T09:51:26+03:00

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Неожиданные исторические находки, сделанные при строительстве платной трассы М-11 «Москва-Петербург», порадовали археологов, но опечалили дорожников, которым запретили работать до полного исследования древнего городища.

- Строительство дороги на данном участке пришлось приостановить. Срок завершения 7-го и 8-го участков трассы М-11, скорее всего, придётся сдвинуть на более позднее время, - сообщает пресс-служба «Росавтодора».

Сейчас работы на объекте пока не ведутся, однако, когда археологи полностью обследуют историческое поселение, то комитет по культуре Ленинградской области снимет запрет на строительство и дорожники вновь возьмутся за укладку асфальта.

Напомним, что объект, носящий рабочее название «Городище Войскорово», был обнаружен в Тосненском районе Ленобласти в августе 2018 года. Прокладывавшие трассу строители случайно откопали древнее поселение раннего железного века. Сейчас на месте работают археологи. Сроки сдачи трассы М-11 пока перенесены на 2019 год.