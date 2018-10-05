2018-10-05T10:20:54+03:00
Общество

Петербургский бар попал в ТОП-50 лучших в мире

Заведение из Северной столицы стало единственным представителем России в списке
Петр КИБЕР
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Петербургский бар попал в ТОП-50 лучших в мире. Фото: facebook.com/elcopitasbarПетербургский бар попал в ТОП-50 лучших в мире. Фото: facebook.com/elcopitasbar
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Петербург может гордиться еще одним достижением. Кроме титула туристической и культурной столицы России, город может получить звание и гастрономической. Правда, пока только в области питейных заведений. Так, бар El Copitas вошел в список 50 лучших баров мира.

- Маленькая «Мексика», расположившаяся в подвале и полная мескаля, тако и объятий – это то, чего вы меньше всего ожидаете увидеть, прогуливаясь по одной из самых красивых улиц Санкт-Петербурга, - пишет The World’s 50 Best Bars.

Обозреватели издания пишут, что бар очаровывает своей атмосферой, интригует таинственной процедурой входа внутрь, дарит ощущение мексиканского братства и позволяет расслабиться с рюмкой мескаля и теплым тако в руках, отрешившись от всего мира. Этому способствует полное и намеренное отсутствие интернета в баре, а также неяркое освещение, отбивающее у любителей селфи фотографировать себя и все вокруг.

Надо сказать, что бар из Северной столицы занял 39 место в списке ТОП-50 и стал единственным представителем России в рейтинге.

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