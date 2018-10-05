2018-10-05T10:41:14+03:00
Происшествия

МВД завело дело после взрыва банкомата в Приморске, из которого украли 2,5 миллиона рублей

Чтобы добыть деньги, грабители разнесли половину отделения областного «Сбербанка»
Петр КИБЕР
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Чтобы добыть деньги, грабители взорвали бомбу в отделении «Сбербанка». Фото: vk.com/vyborg_newsЧтобы добыть деньги, грабители взорвали бомбу в отделении «Сбербанка». Фото: vk.com/vyborg_news
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История со взрывом банкомата в Приморске получила свое логическое продолжение. Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела после вчерашнего налета на отделение «Сбербанка».

- 04 октября 2018 в 03:39 ночи в городе Приморск Выборгского района Ленинградской области трое неизвестных преступников в масках вошли в помещении зоны «24 часа» одного из банков и, повредив банкомат, совершили хищение кассет с денежными средствами, - сообщает пресс-служба полицейского ведомства.

Уголовное производство будет вестись по статье «кража».

Напомним, что сам инцидент произошел накануне ночью. Жители Приморска, слышавшие отчетливый хлопок, уже утром обнаружили раскуроченное отделение банка, которое, как позже выяснилось, взорвали, чтобы достать из банкомата деньги.

Сумма похищенного составила 2 миллиона 244 тысячи рублей. При этом, как сообщали очевидцы, часть украденного злоумышленники потеряли при побеге с места преступления. Пока неизвестные «взрывники» не найдены.

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