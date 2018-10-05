2018-10-05T11:47:08+03:00
Происшествия

На Комендантском проспекте в Петербурге двор залило кипятком из-за прорыва трубы отопления

Из-за коммунальной аварии несколько домов остались без горячей воды
Петр КИБЕР
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На Комендантском проспекте в Петербурге прорвало трубу отопления. Фото: vk.com/spb_todayНа Комендантском проспекте в Петербурге прорвало трубу отопления. Фото: vk.com/spb_today
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Новая коммунальная авария произошла в Петербурге. Утром 4 октября горячая вода потекла не в батареи и краны жителей Приморского района, а на асфальт и припаркованные машины. Инцидент случился во дворе дома 24 корпус 3 по Комендантскому проспекту.

- Опять без воды сидеть. Только вчера отключали, - пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Петербуржцы жалуются, что в этом месте прорывы случались неоднократно и ремонтные бригады не раз приезжали на «раскопки», однако трубы продолжают лопаться.

Позднее в Государственном унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб») сообщили, что авария локализована в 9:45, а отключения воды из-за прорыва коммуникаций не было.

В ГУП «ТЭК СПб» заявляют, что пострадавших при ЧП нет, а последствия аварии будут устранены в течение дня.

Напомним, что самая резонансная авария на теплоцентрали произошла 28 сентября нынешнего года. Из-за прорыва трубы у дома 20 по Измайловскому проспекту, в подвальном помещении, где было кафе, погибли два 20-летних петербуржца. «Теплосеть», которая отвечает за этот участок, пообещала выплатить родственникам по 2 миллиона рублей компенсации.

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