2018-10-05T13:18:14+03:00
Общество

В Петербурге на зимний период начали отключать фонтаны

Все работы по подготовке к «каникулам» завершат в течение октября
Петр КИБЕР
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В Петербурге на зимний период начали отключать фонтаны.В Петербурге на зимний период начали отключать фонтаны.Фото: Александр ГЛУЗ
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В октябре Петербург традиционно лишается одного из своих символов. Осенью на зиму начинают отключать городские фонтаны. В течение месяца бригады «Водоканала» будут проводить подготовительные работы и консервировать оборудование на холодное время года.

- Из гидротехнической системы полностью сливают воду, очищают фонтан от мусора и демонтируют насадки и светильники, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Уже выключены объекты в Кронштадте, Сестрорецке, Колпино, Металлострое. Начаты работы на площади Ленина, фонтанный комплекс на Московском проспекте и без того был на ремонте, поэтому здесь ничего отдельно делать не пришлось.

На очереди у коммунальщиков еще не один десяток объектов, которыми будут заниматься с 14 по 30 октября, когда сезон будет официально закрыт.

Что касается самых знаменитых фонтанов – в Петергофе, то ими будет заниматься собственная служба музея-заповедника.

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