В Петербурге на зимний период начали отключать фонтаны
В октябре Петербург традиционно лишается одного из своих символов. Осенью на зиму начинают отключать городские фонтаны. В течение месяца бригады «Водоканала» будут проводить подготовительные работы и консервировать оборудование на холодное время года.
- Из гидротехнической системы полностью сливают воду, очищают фонтан от мусора и демонтируют насадки и светильники, - сообщает пресс-служба «Водоканала».
Уже выключены объекты в Кронштадте, Сестрорецке, Колпино, Металлострое. Начаты работы на площади Ленина, фонтанный комплекс на Московском проспекте и без того был на ремонте, поэтому здесь ничего отдельно делать не пришлось.
На очереди у коммунальщиков еще не один десяток объектов, которыми будут заниматься с 14 по 30 октября, когда сезон будет официально закрыт.
Что касается самых знаменитых фонтанов – в Петергофе, то ими будет заниматься собственная служба музея-заповедника.