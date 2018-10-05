В Петербурге на зимний период начали отключать фонтаны

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-05T13:18:14+03:00

Все работы по подготовке к «каникулам» завершат в течение октября

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В октябре Петербург традиционно лишается одного из своих символов. Осенью на зиму начинают отключать городские фонтаны. В течение месяца бригады «Водоканала» будут проводить подготовительные работы и консервировать оборудование на холодное время года.

- Из гидротехнической системы полностью сливают воду, очищают фонтан от мусора и демонтируют насадки и светильники, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Уже выключены объекты в Кронштадте, Сестрорецке, Колпино, Металлострое. Начаты работы на площади Ленина, фонтанный комплекс на Московском проспекте и без того был на ремонте, поэтому здесь ничего отдельно делать не пришлось.

На очереди у коммунальщиков еще не один десяток объектов, которыми будут заниматься с 14 по 30 октября, когда сезон будет официально закрыт.

Что касается самых знаменитых фонтанов – в Петергофе, то ими будет заниматься собственная служба музея-заповедника.