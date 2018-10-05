В Красносельском районе Петербурга нашли полуистлевший труп пенсионерки

СЕГОДНЯ 13:42 2018-10-05T13:42:46+03:00

До этого на неприятный запах из квартиры неоднократно жаловались соседи

Изменить размер текста: A A

Одиночество – страшная вещь. Новый случай гибели пожилого человека в своей квартире произошел в Петербурге. Полуистлевший труп пенсионерки обнаружили сотрудники полиции Красносельского района, которые вскрыли дверь давно запертого жилища.

- Тело пожилой женщины было найдено в ее квартире в одном из домов на улице Здоровцева. На трупе старушки имелись гнилостые изменения, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Скончавшаяся пенсионерка была обнаружена в комнате, среди кучи тряпья. Известно, что женщина проживала одна, никаких связей с родственниками, если таковые и были, не поддерживала.

В последнее время старушку никто не видел, а из квартиры начал идти неприятный запах, на который и пожаловались соседи. Прибывшие на место полицейские подтвердили опасения горожан.

Хоронить женщину, судя по всему, будут за средства города.