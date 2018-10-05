В Красносельском районе Петербурга нашли полуистлевший труп пенсионерки
Одиночество – страшная вещь. Новый случай гибели пожилого человека в своей квартире произошел в Петербурге. Полуистлевший труп пенсионерки обнаружили сотрудники полиции Красносельского района, которые вскрыли дверь давно запертого жилища.
- Тело пожилой женщины было найдено в ее квартире в одном из домов на улице Здоровцева. На трупе старушки имелись гнилостые изменения, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Скончавшаяся пенсионерка была обнаружена в комнате, среди кучи тряпья. Известно, что женщина проживала одна, никаких связей с родственниками, если таковые и были, не поддерживала.
В последнее время старушку никто не видел, а из квартиры начал идти неприятный запах, на который и пожаловались соседи. Прибывшие на место полицейские подтвердили опасения горожан.
Хоронить женщину, судя по всему, будут за средства города.