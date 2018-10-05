Четырехкомнатную квартиру пенсионера дважды перепродали, пока он был в отъезде

СЕГОДНЯ 13:48 2018-10-05T14:02:41+03:00

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Житель Кировского района Санкт-Петербурга, вернувшись из длительной поездки, обнаружил, что дома у него больше нет. Это он выяснил, когда запросил данные о задолженности по коммуналке. Ответ шокировал его: «вы больше не собственник жилья». Сразу после этого он отправился в прокуратуру.

- Пенсионер сообщил, что в отношении его имущества совершены мошеннические действия, - пояснили в ведомстве. - Принадлежащая ему четырехкомнатная квартира в июле была продана злоумышленниками его имени, а впоследствии еще раз перепродана. Сам заявитель никаких договоров и доверенностей на отчуждение своего жилья не подписывал, денег от продажи не получал, а в день проведения сделки был за границей.

Прокуратура района материалы проверки направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, в результате чего возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права на жилое помещение".

- Прокуратура района в Кировский районный суд Санкт-Петербурга в интересах заявителя предъявил исковое заявление о признании сделок о продаже квартиры ничтожными, - сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.